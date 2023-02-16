الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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    بيان مشترك: الرئيس الإيراني يدعو نظيره الصيني لزيارة رسمية لطهران وشي يقبل الدعوة

    منذ 56 دقيقة
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