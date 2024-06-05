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    بيان مشترك: القرار رد على رفض إيران المستمر للتعاون بحسن نية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح المسائل المعلقة بشأن المواد النووية غير المعلن عنها التي تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران

    منذ 52 دقيقة
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