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    بيان: مقتل 10 في سقوط طائرتين هليكوبتر تابعتين للبحرية الماليزية خلال تدريب على عرض جوي

    منذ 35 دقيقة
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