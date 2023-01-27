الجمعة 5 رجب 1444 ﻫ - 27 يناير 2023 |
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    بيان نواب المعارضة: نستنكر التعرض للشعب وممثليه في مشهد همجي لا يليق بالعدالة ولا بالقيمين عليها من سياسيين وقضاة وندعو الى فتح تحقيق لكشف الاعتداءات الحاصلة وتحديد هوية الفاعلين ومرجعياتهم والمسؤولين عن دسهم داخل قصر العدل

    منذ 48 دقيقة
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