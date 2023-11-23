الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
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    بيرم خلال "مؤتمر العمل الإسلامي": لتبنّي المقترح الفلسطيني باستخدام عبارات الإدانة الواضحة

    منذ 38 دقيقة
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