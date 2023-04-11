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    مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: ثورة التكنولوجيا هي ساحة صراع رئيسية مع الصين ومحدد هام لمستقبلنا كوكالة استخبارات

    منذ 6 دقائق
    آخر تحديث: 12 - أبريل - 2023 2:31 صباحًا
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