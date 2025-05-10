السبت 12 ذو القعدة 1446 ﻫ - 10 مايو 2025 |
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    بيسكوف لسي إن إن: موسكو تثمن جهود الوساطة التي بذلها الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في أوكرانيا

    منذ ساعة واحدة
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