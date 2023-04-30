الأحد 10 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023
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بيونغ يانغ: زيارة رئيس كوريا الجنوبية للولايات المتحدة تعد استفزازًا لإشعال حرب نووية
منذ ساعتين
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