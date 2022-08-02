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    تايوان بشأن زيارة بيلوسي: نرحّب بحرارة بالضيوف الأجانب وسنتّخذ الترتيبات المناسبة

    منذ 41 دقيقة
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