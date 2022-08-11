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    تايوان تعلن عن تحليق مكثف للطائرات الصينية في أجوائها بينها مقاتلات Su-30 روسية الصنع

    منذ ساعة واحدة
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