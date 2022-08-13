السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022
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تايوان: 13 طائرة حربية صينية عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان
منذ 8 دقائق
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