الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
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    تبرئة 3 شرطيين أمريكيين من تهمة قتل رجل أسود أعزل أثارت وفاته احتجاجات في 2020

    منذ ساعتين
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