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تجدد إطلاق النار في مناطق محيطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم
منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2023 4:47 صباحًا
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