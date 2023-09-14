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    تجدد اطلاق النار والقذائف الصاروخية في مخيم عين الحلوة صيدا

    منذ 12 دقيقة
    آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2023 4:30 مساءً
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