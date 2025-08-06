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    تجدد الغارات الإسرائيلية على دير سريان ما يمنع فرق الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى المكان المستهدف

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2025 10:45 مساءً
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