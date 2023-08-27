الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
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الصحة
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تجمع الآلاف أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر للمطالبة بطرد السفير الفرنسي
منذ 3 دقائق
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