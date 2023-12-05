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    تجمع للمياه على أوتستراد الضبية والزلقا سبب بازدحام مروري كثيف وتجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد تم التواصل مع المعنيين للمعالجة

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2023 8:30 مساءً
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