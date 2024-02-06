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    تجمّع "العسكريين المتقاعدين" يدعو للتجّمع والتظاهر بتاريخ 8 شباط واقفال مداخل مجلس الوزراء ومنعه من الانعقاد حتى اشعار آخر

    منذ ساعة واحدة
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