الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022
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تحركات نقابية في محيط المجلس النيابي رفضاً لإقرار الموازنة
منذ 4 دقائق
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