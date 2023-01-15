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    تحطم طائرة ركاب في نيبال على متنها 72 راكبا

    منذ 18 دقيقة
    آخر تحديث: 15 - يناير - 2023 8:18 صباحًا
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