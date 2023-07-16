الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
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    تحليق طائرات حربية بالتزامن مع رصد طيران استطلاعي في سماء العاصمة السودانية الخرطوم

    منذ ساعتين
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