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    تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت وكسروان في هذه الاثناء

    منذ 11 دقيقة
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