السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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    تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق منطقة الوزاني والمنطقة الحدودية الجنوبية للبنان

    منذ دقيقتين
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