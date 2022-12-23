الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
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    ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة حفل تكريم اللواء الركن أمين العرم رئيس الأركان واللواء الركن ميلاد اسحق المفتش العام لمناسبة إحالتهما على التقاعد، وذلك بحضور أعضاء المجلس العسكري وعدد من كبار ضباط القيادة

    منذ دقيقتين
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