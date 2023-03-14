الثلاثاء 22 شعبان 1444 ﻫ - 14 مارس 2023
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تراجع مؤشرات الأسواق المالية في اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ
منذ 4 دقائق
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