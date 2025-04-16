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    ترامب: اليابان ستأتي اليوم للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية وتكاليف الدعم العسكري والعدالة التجارية و نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على اليابان والولايات المتحدة

    منذ ساعتين
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