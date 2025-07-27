الأحد 2 صفر 1447 ﻫ - 27 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    ترامب بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بنسبة 50%

    منذ 44 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      علم لبنان
      الأشهر القادمة صعبة.. غضب دولي من لبنان
      زياد الرحباني
      وفاة الفنان زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا
      المبعوث الأميركي ​توماس باراك​
      باراك: إما المبادرة أو الموت.. لبنان عند مفترق طرق حاسم