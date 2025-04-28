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    ترامب: حطمنا قبل 100 يوم في الحكم جميع الأرقام القياسية التي حققتها الإدارات السابقة

    منذ 9 ساعات
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