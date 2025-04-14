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    ترامب: سماح زيلنسكي والمحتال بايدن باندلاع الحرب المهزلة في أوكرانيا أمر فظيع

    منذ 17 دقيقة
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