الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
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    ترامب: سنعيد ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا

    منذ ساعة واحدة
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