الخميس 12 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025
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ترامب: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا على الرقائق وأشباه الموصلات
منذ ساعة واحدة
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