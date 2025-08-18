الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    ترامب: سنقدم للأوكرانيين الحماية والأمن الجيد

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      المبعوث الأمريكي توم باراك
      عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
      المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
      هذا ما قاله باراك عن بري
      صواريخ إيرانية - تعبيرية
      حرب إسرائيل وإيران
      إيران: صواريخنا تصل واشنطن ونيويورك.. والقارة العجوز في مرمى نيراننا