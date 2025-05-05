الأثنين 7 ذو القعدة 1446 ﻫ - 5 مايو 2025
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ترامب: علاقتي مع أردوغان كانت ممتازة خلال ولايتي الأولى وعملنا عن كثب لمعالجة قضايا عدة و أردوغان وجه لي دعوة لزيارة تركيا في وقت لاحق كما سيزور واشنطن أيضا
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