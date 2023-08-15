الثلاثاء 28 محرم 1445 ﻫ - 15 أغسطس 2023 |
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    ترامب: لا يمكن دحض الأدلة حول تزوير انتخابات الرئاسة 2020 في ولاية جورجيا والادعاء لم يلاحق المزورين وذهب خلف من كشفهم

    منذ 45 دقيقة
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