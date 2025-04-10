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    ترامب: نجحنا في الحد من التضخم إلى مستوى منخفض جدا رغم توقع الجميع معدلات عالية ونحاول دفع العالم إلى معاملتنا بعدالة وهذا أمر كان يجب القيام به منذ 25 أو 40 عاما

    منذ 4 دقائق
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