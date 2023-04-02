الأحد 11 رمضان 1444 ﻫ - 2 أبريل 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
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ترامب يعلن أنه سيتحدث علنيًا من فلوريدا يوم الثلاثاء
منذ دقيقة واحدة
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