الأحد 12 شوال 1445 ﻫ - 21 أبريل 2024
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ترامب يلغي تجمعا انتخابيا في نورث كارولاينا بسبب سوء الأحوال الجوية
منذ 24 دقيقة
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