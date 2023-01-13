الجمعة 20 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 13 يناير 2023
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ترايسي شمعون لبرنامج "ألبوم حياتي": في هذه المرحلة الخيار في تسمية رئيس للجمهورية سيتطلب وقتاً ويفترض أن يكون مقبولا من قبل الجميع
منذ ساعة واحدة
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