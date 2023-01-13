الجمعة 20 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 13 يناير 2023 |
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    ترايسي شمعون لبرنامج "ألبوم حياتي": لا يوجد أي صراع بيني وبين النائب كميل شمعون ونحن على تواصل

    منذ 4 دقائق
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