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    تركيا تتهم خفر السواحل اليوناني بإطلاق النار على سفينة تركية قبالة جزيرة "بوزكادا" في بحر إيجه

    منذ 56 ثانية
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