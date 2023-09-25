الأثنين 10 ربيع الأول 1445 ﻫ - 25 سبتمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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ترمب ردا على محاكماته الأخيرة: لن أسمح لهم بتقييد حريتي
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