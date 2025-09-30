الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    ترمب: سأغير اسم الخليج الفاصل بيننا وبين المكسيك ليصبح خليج أمريكا لأنه بالفعل كذلك

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      دار حضانة
      بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
      رئيس الحكومة نواف سلام
      الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة
      قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
      تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت