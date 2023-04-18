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    تسجيل حالات اختناق في صفوف العسكريين المتقاعدين المعتصمين في ساحة رياض الصلح جراء استخدام القنابل المسيّلة للدموع بشكل كثيف وحضرت سيارات من الصليب الأحمر اللبناني لمعالجة المصابين

    منذ ساعة واحدة
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