الأحد 10 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023
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تسجيل هزة ارضية خفيفة شرق بيروت بـ 26 كيلومترًا خلال الـ 24 ساعة الماضية (الوكالة الوطنية للإعلام)
منذ 3 دقائق
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