الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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    تسلم وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية كتاباً من أحد الاجهزة الامنية يطلب فيه التحقيق مع بعض الموظفين في التنظيم المدني

    منذ ساعة واحدة
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