الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022
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تصفيق لكرم بعد انتهاء مداخلته.. وبري يرد: احاول الدعوة الى الحوار من اجل اختصار هذا الوضع وآمل ان يقتنع الناس بالحوار
منذ ساعة واحدة
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