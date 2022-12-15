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    تظاهرة لأنصار المعارضة التركية احتجاجا على القرار القضائي بحق رئيس بلدية إسطنبول

    منذ 12 دقيقة
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