السبت 1 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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    تعادل انكلترا والولايات المتحدة الأميركيّة من دون أهداف

    منذ ساعة واحدة
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