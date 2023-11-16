الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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    تعادل لبنان وفلسطين سلبًا في تصفيات المونديال وكأس آسيا

    منذ 35 دقيقة
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