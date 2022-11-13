الأحد 19 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 13 نوفمبر 2022
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تقدم المنتخب اللبناني على نظيره الهندي مع انتهاء الربع الأول من المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 27 - 20
منذ 60 دقيقة
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